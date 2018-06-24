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الأحد، 24 يونيو 2018 04:42 م
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دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للكوادر الأفريقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الأحد، 24 يونيو 2018 03:14 م
دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للكوادر الأفريقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للكوادر الأمنية الأفريقية
دينا الحسيني
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بدأت الدورات التدريبية فى مجال "الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية" للكوادر الأمنية الإفريقية بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون التدريبيى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية، وتحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية وبإشراف اللواء دكتور أحمد الدسوقى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.
 
 
هذا وقد حضر افتتاح الدورة الأولى مدير مركز بحوث الشرطة، حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالمتدربين ونقل لهم تحيات محمود توفيق وزير الداخلية، موضحاً دور المركز فى تنظيم هذه الدورات التدريبية واستعداده التام بكافة الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لاستقبال هذه الدورات مستعرضاً البرنامج التدريبى الذى سوف يتم تنفيذه بمعرفة نخبة متميزة من الخبراء المصريين والإيطاليين.
 
يُشار إلى أنه طبقا للبروتوكول الموقع بين الجانبين بأنه سوف يتم تدريب 360 متدرباً من مصر والدول الإفريقية بواقع 30 متدرباً مصريا و330 متدرباً من الدول الإفريقية على مدار 6 دورات متعاقبة.
 
دورة تدريبية (1)
دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للكوادر الأمنية الأفريقية

دورة تدريبية (2)
دورة تدريبية عن الهجرة

دورة تدريبية (3)
دورة تدريبية 

دورة تدريبية (4)
دورة تدريبية  

 


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