video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 07:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

خبير إسبانى: أوروبا تنتظر هزيمة أردوغان لإعادة بناء الديمقراطية وسيادة القانون

الأحد، 24 يونيو 2018 06:36 م
خبير إسبانى: أوروبا تنتظر هزيمة أردوغان لإعادة بناء الديمقراطية وسيادة القانون الرئيس التركى رجب طيب ارودغان
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

سلطت صحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية الضوء على الانتخابات التركية التى تجرى اليوم الأحد، وقالت فى تقرير لها بعنوان "ماذا سيحدث إذا خسر أردوغان؟"، موضحة أن تركيا منذ عامين تعيش فى حالة طوارئ شبه دائمة، مع نظام يضعف الحقوق والحريات  ويسمح باعتقال 160 ألف شخص، وإقالة أكثر من 150 ألفا آخرين وإغلاق 1000 مركز تعليمى، و15 جامعة ، و174 مؤسسة اعلامية ، و1500 جمعية ، واليوم يبدأ تحديد مستقبل البلاد ، وسط توقعات بفشل وصول الرئيس التركى رجب طيب اردغان الى السلطة مجددا.

 

ووفقا للخبير السياسى الإسبانى، بيلار ثيربريان، فإنه فى حالة خرج اردوغان منتصرا فى هذه الانتخابات فإن تركيا ستنشئ إدارة دولة جديدة سيكون من الصعب جدا السير فى عكسها مجددا، أما حال كانت هناك انتخابات نزيهة فى تركيا فلن تكون له فرصة للفوز، فرهان أردوغان المحفوف بالمخاطر عبر انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، تفاجئه بأنه يشهد منافسة أكثر احتداما مما كان متوقعا، وبشكل خاص من جانب محرم إينجه مرشح حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة التركية.

 

وأكد ثيربريان أن تركيا لم تعد مقربة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فالعلاقات مع الاتحاد الأوروبى تزداد سوءا حال إعادة انتخاب أردوغان، أما فى حال هزيمته فإن العلاقات الأوروبية التركية ستعود إلى طبيعتها وتختفى جميع أجواء التوتر التى تسود العلاقات الثنائية الآن، مضيفا أن أوروبا تنتظر هزيمة أردوغان لاعادة بناء الديمقراطية وسيادة القانون.

 

وأكد الخبير الإسبانى، أنه فى حالة هزيمة أردوغان فلابد من تقديمه للمحاكمة عن الأخطاء الخطيرة التى اقترفها اثناء حكمه.

 

وتعهد جميع المرشحين السياسيين، بمن فيهم الرئيس الحالى، بإلغاء حالة الطوارئ فور انتهاء الانتخابات، وأردف أردوغان: "ليس لها أى أثر فى الحملة الانتخابية" ، لكن حالة الطوارئ تقيد القدرة على عقد الاجتماعات أو التظاهرات. وأكدت أوزتورك يلماز، نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسى، حزب الشعب الجمهورى، للصحيفة الإسبانية: "لقد استخدمت هذه الأداة من قبل الحكومة لإنشاء نظام ديكتاتورى".

 

وتحدثت الصحيفة عن النزعة الاستبدادية لرئيس تداعبه أحلام السلطنة" ويمارس "الهروب إلى الأمام"، مشيرة إلى أن أردوغان أسكت كل الأصوات المعارضة، واعتقال الصحفيين والكتاب وحملات التطهير التى طالت الجامعات، الشرطة، والقوات المسلحة والقضاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتخابات تركيا.. ماذا لو فاز أردوغان وحزبه فى الانتخابات؟.. التحول لنظام رئاسى استبدادى واستمرار فرض حالة الطوارئ والقمع وتراكم الديون وتراجع الليرة.. أنقرة ستخسر الاتحاد الأوروبى.. والحرب الأهلية تدق أبوابها

"فلول الإخوان" يحبسون أنفاسهم خوفاً على مصير أردوغان.. قلق ينتاب قيادات الجماعة الإرهابية فى تركيا مع انطلاق التصويت على منصب الرئاسة.. حملة لدعم الدكتاتور العثمانى عبر سوشيال ميديا.. والسوريين أبرز وسائل الحشد

ماذا تقول الصحافة العالمية اليوم؟.. انتخابات تركيا الأشرس منذ سنوات.. فوز أردوغان سيقنن الطريقة السلطوية التى يحكم بها أنقرة.. تؤكد: سيقود البلاد لحرب أهلية.. ويوم تاريخى للسعوديات مع رفع حظر قيادتهن للسيارات

اردوغان

الانتخابات التركية

تركيا

انقرة

المعارضة التركية




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة