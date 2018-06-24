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حى مصر الجديدة: انتهاء عقد شركة النظافة الأجنبية 17 يوليو.. وتطبيق المنظومة الجديدة

الأحد، 24 يونيو 2018 09:48 ص
حى مصر الجديدة: انتهاء عقد شركة النظافة الأجنبية 17 يوليو.. وتطبيق المنظومة الجديدة إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، أن عقد شركة النظافة التى تتولى مهام النظافة بالحى سينتهى 17 يوليو، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام جديد للنظافة بمصر الجديدة يعتمد على تقسيم الحى إلى مربعات والاعتماد على شركات صغيرة للنظافة (متعهدين جمع سكنى من المنازل)، وتعتمد عملية النظافة على جمع المخلفات من المنازل والمحلات وسيقوم عمال هيئة النظافة بأعمال كنس الشوارع.

وقال رئيس الحى، "لضمان نجاح المنظومة الجديدة سيتم وضع أكياس القمامة أمام الوحدات السكنية وتجميعها ليسهل رفعها مع تسهيل دخول متعهدى الجمع السكنى لرفع أكياس القمامة وعدم إلقاء أية مخلفات خارج العقار لعدم المساءلة القانونية"، معلنا تخصيص أرقام للشكاوى وهى غرفة عمليات حى مصر الجديدة 26341550، والخط الساخن لعمليات هيئة النظافة 152.

وأكد إبراهيم صابر، أنه سيتم عقد مؤتمر بدار مناسبات الميرلاند يومى الأربعاء والخميس القادمين الساعة الرابعة مساء لتوضيح المنظومة الجديدة والاستماع لأى شكاوى أو مقترحات.


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