video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 04:47 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

جلسة مباحثات ثنائية غدا بين رئيس الوزراء ونائب الرئيس العراقى

الأحد، 24 يونيو 2018 03:17 م
جلسة مباحثات ثنائية غدا بين رئيس الوزراء ونائب الرئيس العراقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
إضافة تعليق

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمطار القاهرة اليوم الأحد، الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق، وذلك فى مستهل زيارته لمصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر والعراق بشتى المجالات، بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى غداً بنائب الرئيس العراقى فى اجتماع يحضره مسئولو البلدين

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (1)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (2)
 
 
صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (3)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (4)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (5)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (6)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (7)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (8)
 
 
صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (9)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (10)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (11)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (12)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (13)
 

 

صور مصطفى مدبولى و إياد علاوى (14)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الوزراء ناعيا اللواء باقي زكى يوسف: اسمه محفوراً بسجلات الشرف المصرية

اليوم.. رئيس الوزراء يستقبل إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق

مجلس الوزراء يهنئ المستشار حنفى جبالى بتنصيبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

الحكومة: تراجع كبير فى شكاوى تجاوزات ارتفاع تعريفة النقل وأسعار البوتاجاز

نائب رئيس العراق

جمهورية العراق

اياد علاوى

مصطفي مدبولي




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة