جلسة مباحثات ثنائية غدا بين رئيس الوزراء ونائب الرئيس العراقى

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمطار القاهرة اليوم الأحد، الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق، وذلك فى مستهل زيارته لمصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر والعراق بشتى المجالات، بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى غداً بنائب الرئيس العراقى فى اجتماع يحضره مسئولو البلدين.



















































