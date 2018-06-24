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توافد طلاب الثانوية على لجان امتحانات الديناميكا وعلم النفس والاجتماع

الأحد، 24 يونيو 2018 08:28 ص
توافد طلاب الثانوية على لجان امتحانات الديناميكا وعلم النفس والاجتماع امتحانات الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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توافد طلاب الثانوية العامة، على المدارس التى يؤدون فيها امتحاناتهم تمهيدا لأداء اختبار فى مواد الأحياء الديناميكا للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

 
وواصل الطلاب مراجعتهم للمادة قبل دخول لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا حيث رصد اليوم السابع " تواجد الطلاب أمام لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب يراجعون قبل أن تدق ساعة الامتحان فى التاسعة صباحا. 
 
وفى السياق ذاته تسلمت لجان الامتحانات صناديق بوكليت الأسئلة لمواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع حيث تم تأمين سيارات نقل الأسئلة من قبل الشرطة.
 

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 

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