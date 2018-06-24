توافد طلاب الثانوية على لجان امتحانات الديناميكا وعلم النفس والاجتماع

كتب محمود طه حسين

توافد طلاب الثانوية العامة، على المدارس التى يؤدون فيها امتحاناتهم تمهيدا لأداء اختبار فى مواد الأحياء الديناميكا للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وواصل الطلاب مراجعتهم للمادة قبل دخول لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا حيث رصد اليوم السابع " تواجد الطلاب أمام لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب يراجعون قبل أن تدق ساعة الامتحان فى التاسعة صباحا.

وفى السياق ذاته تسلمت لجان الامتحانات صناديق بوكليت الأسئلة لمواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع حيث تم تأمين سيارات نقل الأسئلة من قبل الشرطة.