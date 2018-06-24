تنفيذ 862 حكما وضبط 105 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 620 حكمًا جزئيا و39 حكما مستأنفا و 163 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية، و37 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 10250 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 105 متهمين هاربين محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.