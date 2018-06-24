تقرير: مصر تعرضت لـ3.97 مليون تهديد ببرمجيات الفدية الخبيثة

كتبت: هبة السيد

كشف تقرير لترند مايكرو أن مصر ما تزال فى مواجهة تهديد متنام من الهجمات الإلكترونية، حيث وصل عدد البرمجيات الخبيثة المكتشفة فيها خلال الربع الأول من عام 2018 إلى 253.995 برمجية ليكون ثانى أعلى رقم فى منطقة شمال أفريقيا.

وبناء على تقرير صدر مؤخراً ، استقطبت الدولة 0.23% من تهديدات برمجيات الفدية الخبيثة العالمية، أو 3.97 مليوناً فى الفترة ذاتها.

ويدفع العدد الكبير من التهديدات فى المنطقة مزودى الحلول الأمنية لدعوة الهيئات الحكومية والمؤسسات التجارية نحو تعزيز جهودها فى مجال الأمن الإلكتروني، وخاصة مع الازدهار الذى يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT فى مصر.

ووفقاً للتقرير، يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحرك الرئيسى لعجلة الاقتصاد الوطني، والذى يقود القطاعات المحلية باستمرار من حيث التطوير فى السنوات الماضية، بمعدل نمو متوسط 12.5%.