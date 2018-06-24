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تحقيقات سرقة مخزن عين شمس: المتهمان كسرا الأقفال واستوليا على محتوياته

الأحد، 24 يونيو 2018 01:00 ص
تحقيقات سرقة مخزن عين شمس: المتهمان كسرا الأقفال واستوليا على محتوياته حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بعين شمس برئاسة المستشار محمد الفخرانى تفاصيل قيام شاب إفريقى فى العقد الثانى من عمره، وآخر عامل فى الثلاثينيات من عمره بتزعم تشكيل عصابى لسرقة المخازن، حيث تبين أن المتهمين توجها إلى أحد المخازن بدائرة قسم شرطة عين شمس وكسرا القفل الخاص بها واستوليا على 38 كارتونة ردياتير كبير، و72 كرتونة ردياتير صغير، و15 علبة بستم، وعربة كارو ودابة.

وتابعت التحقيقات أن قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من "عمر.س.ع.م" 62 سنة صاحب ومدير مؤسسة للتجارة والتوريدات، يفيد باكتشافه كسر قفل المخزن ملكه وسرقة محتوياته، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف وكسر القفل الخاص بالمخزن، فتحرر المحضر رقم 12026 لسنة 2018م جنح القسم.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث التى أشارت إلى تورط كل من دنيك "يحمل إحدى الجنسيات الإفريقية" 19 سنة عامل، و"أمير.م.ع.أ" 21 سنة عامل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 2813 لسنة 2013م السلام "سرقة بالإكراه"، وأصدرت قرار بضبطهما وإحضارهما، وتنفيذاً لقرار النيابة العامة، تم ضبطهما وأرشدوا عن مكان اخفاء المسروقات.

وتبين أن المتهمين باعا المسروقات لعميليهما "سيئى النية" كل من، "عصام.ر.س" 26 سنة، سائق توك توك، والسابق اتهامه فى القضية رقم 16469 لسنة 2015م السلام "مخدرات"، و"مصطفى.ح.م" 35 سنة، عامل خردة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتحرر محضر ملحق للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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