تجديد حبس طالبين نشرا إجابات امتحانات الثانوية على مواقع التواصل الاجتماعي

أسيوط - هيثم البدرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة البدارى الجزئية حبس طالبين جامعيين 15 يوم على ذمة التحقيقات حيث كانا يحصلان على نماذج مسربة لامتحانات الثانوية العامة ويقومان بنشر إجابتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان المتهمان قد تم عرضهما على القاضى الجزئى بمحكمة البدارى الجزئية ، بعد انتهاء حبسهما 4 أيام التى قررتها النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو سليمان مدير النيابة بعد عرضهما برفقة التحريات .

وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط " مروان . ه " طالب جامعي ، و "محمد .ص " طالب جامعي بعد ورود معلومات عن قيامهما بالحصول على نسخ مسربة من امتحانات الثانوية العامة اثناء انعقاد الامتحان ، والقيام بالاجابة عنها ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى للمساعدة فى الغش بكافة الوسائل وتم اعداد مأمورية ، والقاء القبض عليهما وضبط الأجهزة المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبسهما 4 ايام على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسهما 15 يوم من قبل قاضى المعارضات.