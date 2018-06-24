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تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بعد ضبطه بـ13 مليون قرص مخدر بالشرقية

الأحد، 24 يونيو 2018 10:06 م
تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بعد ضبطه بـ13 مليون قرص مخدر بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية – فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية،مساء اليوم، ، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، لحيازتهم 13 مليون قرص مخدر بقصد الإتجار، لجلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم. وذبك بعد مرافعة لمدة 6 ساعات من قبل دفاع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية ليوم 21 ديسمبر 2016، عندما تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان،  برئاسة العقيد أحمد رمضان، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط "أحمد ا م" 33 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير و"حمد الله ال" 38 سنة تاجر ملابس، و"محمد ح ن ع" 45 سنة تاجر و4 أخرين مقيمين أبوكبير، وضبط بحوزتهم 13 مليون قرص  قرص مخدر من عقار الكبتاجون، و34 ألف إسترلينى و3 ملايين جنيه مصرى و28 ألف دولار و1400 يورو و30 طلقة، وبعرضهم علي النيابة العامة، قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

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