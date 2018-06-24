تأجيل استئناف 29 من حملة الماجستير على تغريمهم فى التجمهر لـ 7 يوليو

كتب أحمد إسماعيل

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب ، الاستئناف المقدم من 29 شاب من حملة الماجستير والدكتوراة ، على تغريمهم في التجمهر أمام رئاسة مجلس الوزراء ، إلى جلسة 7 يوليو المقبل، للاطلاع.

كانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، قضت بتغريم 35 من حمَلة الماجستير والدكتوراه، 50 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام رئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم وفقًا للشروط والضوابط التي أقرها القانون.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المواصلات ومجموعة من الاتهامات الأخرى.