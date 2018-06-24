بزاوية 180 درجة.. هل رحيل كوبر عن تدريب المنتخب سيكون "إقالة"؟

كتب محمد سالمان

سادت نغمة بين الجماهير المصرية بعد تلقى المنتخب الوطنى هزيمتين من أوروجواى وروسيا متتاليتين وبالتالى وداعه منافسات مونديال روسيا بشكل رسمى أنه سيتم إقالة الأرجنتينى هيكتور كوبر من الإدارة الفنية للفراعنة والتعاقد مع مدرب آخر ليقود الفريق خلال الفترة المقبل، فما حقيقة هذا الأمر؟.

وفى خدمة "اليوم السابع" بزاوية 180 درجة نوضح حقيقة ما رددته الجماهير المصرية حول إقالة "كوبر" من منصبه عقب العودة من المونديال، ووفقا لما أوضحه عدد من أعضاء اتحاد الكرة فإن عقد المدرب الأرجنتينى انتهى بعد ختام مشوار الفراعنة فى المونديال، وبالتالى فإن القرار لن يكون إقالة نهائيا كما تم ترديده من قبل البعض بل سيكون بالتجديد أو عدمه.

وأوضح أعضاء اتحاد الكرة فى تصريحاتهم حول تحديد مصير مدرب الفراعنة، أنه سيكون بعد العودة من المونديال، وسيصدر القرار الرسمى إما بالتجديد لكوبر من أجل قيادة الفراعنة أو استقدام مدرب آخر سواء أجنبى أو محلى لتولى المسئولية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الفريق مقبل على تصفيات أمم أفريقيا خلال شهر سبتمبر القادم.

ويخوض الفراعنة مواجهة أخيرة أمام منتخب المملكة العربية السعودية غدّا الإثنين فى ختام منافسات الدور الأول للمجموعة الأولى من كأس العالم المحدد له الإقامة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو القادم.