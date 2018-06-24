video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 03:07 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

بزاوية 180 درجة.. هل رحيل كوبر عن تدريب المنتخب سيكون "إقالة"؟

الأحد، 24 يونيو 2018 01:16 م
بزاوية 180 درجة.. هل رحيل كوبر عن تدريب المنتخب سيكون "إقالة"؟ الأرجنتينى هيكتور كوبر
كتب محمد سالمان
إضافة تعليق

سادت نغمة بين الجماهير المصرية بعد تلقى المنتخب الوطنى هزيمتين من أوروجواى وروسيا متتاليتين وبالتالى وداعه منافسات مونديال روسيا بشكل رسمى أنه سيتم إقالة الأرجنتينى هيكتور كوبر من الإدارة الفنية للفراعنة والتعاقد مع مدرب آخر ليقود الفريق خلال الفترة المقبل، فما حقيقة هذا الأمر؟.

وفى خدمة "اليوم السابع" بزاوية 180 درجة نوضح حقيقة ما رددته الجماهير المصرية حول إقالة "كوبر" من منصبه عقب العودة من المونديال، ووفقا لما أوضحه عدد من أعضاء اتحاد الكرة فإن عقد المدرب الأرجنتينى انتهى بعد ختام مشوار الفراعنة فى المونديال، وبالتالى فإن القرار لن يكون إقالة نهائيا كما تم ترديده من قبل البعض بل سيكون بالتجديد أو عدمه.

وأوضح أعضاء اتحاد الكرة فى تصريحاتهم حول تحديد مصير مدرب الفراعنة، أنه سيكون بعد العودة من المونديال، وسيصدر القرار الرسمى إما بالتجديد لكوبر من أجل قيادة الفراعنة أو استقدام مدرب آخر سواء أجنبى أو محلى لتولى المسئولية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الفريق مقبل على تصفيات أمم أفريقيا خلال شهر سبتمبر القادم.

ويخوض الفراعنة مواجهة أخيرة أمام منتخب المملكة العربية السعودية غدّا الإثنين فى ختام منافسات الدور الأول للمجموعة الأولى من كأس العالم المحدد له الإقامة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو القادم.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسائل كوبر للجماهير المصرية بعد وداع كأس العالم 2018.. الخروج من الدور الأول ضربة موجعة.. أفتقد خبرة المونديال.. حافظوا على هذا الجيل لأنه مستقبل مصر.. أرفض التجديد رغما عن الرأى العام.. ولم أتفاوض مع السعودية

اتحاد الكرة: كوبر لن يوافق على تجديد عقده مع الفراعنة

أزمة كوبر والحضرى تتصاعد بسبب مباراة السعودية

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم للحديث عن مباراة السعودية

"كوبر": لا مفاوضات مع المنتخب السعودى.. ومصيرى لم يتحدد بعد

كوبر

المنتخب الوطنى

هيكتور كوبر

اقالة كوبر

رحيل كوبر




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة