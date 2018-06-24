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بدء مراسم جنازة اللواء باقى زكى يوسف صاحب فكرة تدمير خط بارليف

الأحد، 24 يونيو 2018 02:37 م
بدء مراسم جنازة اللواء باقى زكى يوسف صاحب فكرة تدمير خط بارليف جنازة اللواء مهندس باقى زكى يوسف
كتب سارة علام - ريهام عبد الله
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بدأت قبل قليل، مراسم جنازة اللواء، مهندس باقى زكى يوسف، صاحب فكرة عبور خط بارليف من كنيسة مارمرقس بشارع كيلوباترا فى مصر الجديدة.

ووصل جثمان اللواء زكى باقى يوسف إلى كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، مصحوبًا بزفة الشمامسة إلى داخل هيكل الكنيسة، حيث بدأ الأنبا أرميا الأسقف العام فى ترأس قداس الجنازة.
 
وكانت الشرطة قد أغلقت ميدان كليوباترا أمام السيارات المارة تجاه كنيسة مارمرقس كليوباترا التى يشيع فيها جثمان الراحل باقى زكى يوسف، مهندس تدمير خط بارليف إبان حرب أكتوبر ١٩٧٣ الذى توفى مساء أمس.
 
وتوافد رجال القوات المسلحة على العزاء الذى تتصدره أسرة الفقيد.

واللواء مهندس باقى زكى يوسف، صاحب فكرة عبور خط بارليف، والذى اقترح على القيادة السياسية فى حرب أكتوبر 1973 بالاعتماد على مضخات المياه القوية لتجريف الساتر الترابى بخط بارليف لعبور القوات، توفى صباح أمس السبت.


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