بدء مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار

بدأ منذ قليل ، المؤتمر الصحفى الذى يعقده الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، بأحد فنادق القاهرة، لتشكيل مجلس الإدارة الجديد.

يشارك فى المؤتمر ، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وسحر نصر وزير الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس النواب السابق و المستشار مصطفى محمد المهدى ورجل الأعمال محمد ابو العينين، والعديد من خبراء القانون بالوطن العربى.

يذكر أن سامح عاشور أكد خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تدشين الاتحاد يوم 23 مايو الماضى، أن الهدف من إنشائه خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربى.

ويتضمن الاتحاد محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة تواكب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه فى التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.