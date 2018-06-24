video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 08:10 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

اليوم.. استكمال فض الأحراز فى إعادة محاكمة مرسى وآخرين بـ"التخابر مع حماس"

الأحد، 24 يونيو 2018 07:00 ص
اليوم.. استكمال فض الأحراز فى إعادة محاكمة مرسى وآخرين بـ"التخابر مع حماس" أحدى محاكمات الجماعة الأرهابية - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة أوراق 6 متهمين بقتل عامل وإصابة زوجته بالشرقية للمفتى

براءة رئيس الأمن الإدارى السابق بجامعة بنها فى قضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة بكفر الدوار 15 يوما

اخبار الحوادث

التخابر مع حماس

جنايات القاهرة

المستشار محمد شرين

محمد مرسى

بديع

الشاطر




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

أعراض نقص فيتامين "د" كثيرة الإرهاق والاكتئاب أخطرها

أعراض نقص فيتامين "د" كثيرة الإرهاق والاكتئاب أخطرها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة