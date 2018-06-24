اليابان تدعو الصين إلى إتخاذ إجراءات وقائية ضد انتشار النمل السام

طوكيو (أ ش أ)

دعا وزير البيئة اليابانى ماساهارو ناكاجاوا، الصين إلى إتخاذ إجراءات وقائية ضد انتشار النمل النارى السام، الذى تم نقله كثيرا على مدار العام الماضى إلى اليابان فى حاويات تم شحنها من الصين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأحد، أن ناكاجاوا قدم هذا الطلب أمس السبت، فى اجتماع ثنائى مع نظيره الصينى لى جانجى على هامش اجتماع وزراء البيئة الثلاثى فى ​​سوتشو بشرق الصين بحضور وزير كوريا الجنوبية.

وأوضح أنه تم اكتشاف أكثر من 2000 نملة نارية سامة فى حاوية شحن من الصين وصلت إلى ميناء فى محافظة أوساكا فى وقت سابق من هذا الشهر.

وقد ظهر النمل النارى حتى الآن فى 12 محافظة ومن بينهم طوكيو منذ اكتشافها لأول مرة فى مايو 2017 داخل حاوية تم شحنها من قوانغتشو الصينية، وتفريغها فى اماجاساكى اليابانية.

ويعرف هذا النمل بلدغته النارية والتى يمكن أن تسبب الحساسية المفرطة ويمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى التنفس وحتى الموت.

وتطالب اليابان بطعم يحتوى على مكونات تقتل النمل النارى ليوضع داخل حاويات الشحن، لكن الصين أبدت تحفظات بشأن هذا الحل.