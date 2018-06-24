النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة منيا القمح بعد مقتلها على يد مسجل خطر لسرقتها

الشرقية - فتحية الديب

أمرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة محمد المراكبي، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بتشريح جثة فتاة في بداية العشرينات، بعد وفاتها داخل مستشفي الأحرار، متأثرة بإصابتها، علي يد مسجل خطر قام بضربها من أجل سرقة قرطها الذهبي أثناء قيامها بجمع البامية بالحقل بقرية كفر عبد النبي.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام عدد من الأهالي بقرية كفر عبد النبي، بقتل شخص داخل الأراضي الزراعية، وانتقل اللواء إيهاب لمعي، مساعد مدير أمن الشرقيةـ، لفرقة الجنوب، وبرفقته العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي، لفرع الجنوب، والرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، والنقيب أحمد بنديري، معاون مباحث منيا القمح، لموقع الحادث لمتابعة الأمر.

وأفاد شهود عيان بالقرية، أنه أثناء قيام فتاة من قرية كفر عبد النبي مركز منيا القمح، بجنى البامية من الحقل، شاهدها شاب وتسلل خلفها، محاولا سرقة قرطها الذهبي بعد التعدي عليها بالضرب، وعندما استغاثت قام عدد من أقارب الفتاة والأهالي بالتعدي عليه بالضرب حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت تحقيقات مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد أحمد حسن، أنه أثناء قيام "شيماء ن ع" 20 سنة مقيم قرية كفر عبد النبي، بجنى البامية في الصباح، قام "السيد غ ال خ" 42 سنة عاطل ومسجل شقي خطر، تحت رقم 20780 فئة ج سرقات عامة، ومقيم قرية شلشلمون، وسبق اتهامه في القضية رقم 39350 جنح مركز منيا القمح لسنة 2016، دعارة، وتم حبسه سنة، وخرج من السجن منذ فترة، بالتسلل خلفها محاولا التحرش بها وسرقة قرطها الذهبي، وقام بضربها بشومة علي الرأس، وأصيبت بجرح قطعي، طوله 7 سم بالرأس، تسبب لها في تغيب بدرجة الوعي، وحالتها سيئة، وتم نقلها إلي مستشفي الأحرار.