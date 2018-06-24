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المعارضة التركية: الانتخابات الرئاسية تتجه لجولة ثانية

الأحد، 24 يونيو 2018 09:45 م
المعارضة التركية: الانتخابات الرئاسية تتجه لجولة ثانية انتخابات تركيا
اسطنبول (رويترز)
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قال حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، إن من السابق لأوانه إعلان فوز الرئيس رجب طيب إردوغان، بالانتخابات الرئاسية التى أجريت اليوم الأحد مشيرا إلى أن أصوات المدن الكبرى لم يتم فرزها بعد مما يعنى أن الانتخابات تتجه لجولة ثانية.

وأدلى بولنت تزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة بهذه التصريحات فى مؤتمر صحفى استنادا إلى ما قال إنها البيانات التى جمعها الحزب.

وأضاف تزجان أنه تم فرز 39 فى المئة فقط من الأصوات وأن إردوغان فاز بنحو 51.7 فى المئة فى الانتخابات الرئاسية.

 

 


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