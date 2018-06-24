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المشدد 10 سنوات لموظف أصاب 3 أشقاء بالخرطوش فى الشرقية

الأحد، 24 يونيو 2018 10:16 ص
المشدد 10 سنوات لموظف أصاب 3 أشقاء بالخرطوش فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية –فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، "موظف" بالمعاش بالسجن المشدد 10 سنوات، لإصابته 3 أشقاء بعزبة الحصة مركز الزقازيق لخلافات سابقة بينهم.
 
 
 
صدر الحكم  برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجي، وحسام رشدي عمار، وسكرتارية نبيل شكري وأحمد نصر.
 
 
تعود أحداث القضية  33784 لـ6 مايو 2015 جنايات بلبيس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من المستشفي العام بوصول "رامي عبد العزيز سعد"  و"محمد عبد العزيز" وشقيقهم"عطوة" مصابون بالخرطوش، وتبين من التحقيقات قيام "محمد ف ع" 40 سنة بالمعاش ومقيم الحصة بردين،  بالترصد للمجني عليهم وإصابتهم بالخرطوش لخلافات سابقة بينهم، تم القبض علي المتهم وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته لجنايات الزقازيق التي أصدر حكمها المتقدم.

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