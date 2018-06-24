الكنيسة القبطية تنعى اللواء المهندس باقى زكى

سارة علام

تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بطلًا من أبطال مصر الشجعان هو اللواء مهندس باقي زكى يوسف صاحب فكرة استخدام قوة دفع المياه في حرب 6 أكتوبر 1973م لهدم الساتر الترابى لـ"خط بارليف" الذى كان -وقتها- رمزًا لتفوق العدو وسيطرته التامة على الضفة الشرقية لقناة السويس ليفتح الطريق أمام قوات مصر الباسلة للعبور.

واضاف البيان: وسيذكر التاريخ والوطن حفيد مهندسى مصر العظام بناة الأهرام وصانعى الحضارة والإرث الإبداعى الكبير، عالمين وواثقين أن لأمانة اللواء مهندس باقى زكى يوسف فى عمله مكافأة ومجازاة لدى الله فى ملكوت السماوات.