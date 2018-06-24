القوات الجوية الأفغانية تدمر 4 مواقع لمسلحين فى ولاية "بادغيس"

كابول (أ ش أ)

شنت القوات الجوية الأفغانية سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت أربعة مواقع على الأقل تابعة لمسلحين ينتمون لجماعات معادية للحكومة، فى ولاية "بادغيس" بشمال غرب أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، فى بيان أصدرته، اليوم الأحد، وبثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الغارات الجوية نفذت بالقرب من منطقة "بالا مرغاب" الواقعة فى ولاية "بادغيس"، وبالتحديد فى مناطق "نورزاي" و"باركزاى" و"إشاقزاى" وفى قرى "عليزاى"، مما أسفر عن تدمير ما لا يقل عن أربعة مواقع تابعة لمسلحين.

وأضاف البيان، أن المسلحين عانوا من خسائر بشرية كبيرة جراء الغارات الجوية، مشيرا إلى أنه جارى فتح تحقيق وسيتم الكشف عن أعداد القتلى والجرحى من المسلحين فى وقت لاحق.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى شن فيه مسلحون هجومًا منسقًا استهدف نقاط تفتيش فى منطقتى "بالا مرغاب" و"آب كامارى" الأسبوع الماضى، والذى أسفر عن مقتل عدد من الجنود الأفغان، إلى جانب مقتل عدد من أفراد الشرطة الأفغانية.