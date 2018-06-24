video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 05:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الجوية الأفغانية تدمر 4 مواقع لمسلحين فى ولاية "بادغيس"

الأحد، 24 يونيو 2018 04:35 م
القوات الجوية الأفغانية تدمر 4 مواقع لمسلحين فى ولاية "بادغيس" قوات الجيش الأفغانى
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

شنت القوات الجوية الأفغانية سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت أربعة مواقع على الأقل تابعة لمسلحين ينتمون لجماعات معادية للحكومة، فى ولاية "بادغيس" بشمال غرب أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، فى بيان أصدرته، اليوم الأحد، وبثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الغارات الجوية نفذت بالقرب من منطقة "بالا مرغاب" الواقعة فى ولاية "بادغيس"، وبالتحديد فى مناطق "نورزاي" و"باركزاى" و"إشاقزاى" وفى قرى "عليزاى"، مما أسفر عن تدمير ما لا يقل عن أربعة مواقع تابعة لمسلحين.

وأضاف البيان، أن المسلحين عانوا من خسائر بشرية كبيرة جراء الغارات الجوية، مشيرا إلى أنه جارى فتح تحقيق وسيتم الكشف عن أعداد القتلى والجرحى من المسلحين فى وقت لاحق.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى شن فيه مسلحون هجومًا منسقًا استهدف نقاط تفتيش فى منطقتى "بالا مرغاب" و"آب كامارى" الأسبوع الماضى، والذى أسفر عن مقتل عدد من الجنود الأفغان، إلى جانب مقتل عدد من أفراد الشرطة الأفغانية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 18 من الجيش الأفغانى فى هجوم لمسلحى طالبان شمال شرقى البلاد

رئيس أركان الجيش الأفغانى يتعهد بمواصلة الحرب على العناصر الارهابية الأجنبية

مقتل شخصين فى انفجار سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش للجيش الأفغانى (تحديث)

افغانستان

اخبار افغانستان

الجيش الافغانى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة