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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و5 كيلو بانجو فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الأحد، 24 يونيو 2018 10:29 ص
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و5 كيلو بانجو فى القنطرة شرق بالإسماعيلية العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم" وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 5 كيلو جرامات فى القنطرة شرق بالإسماعيلية.
 
كان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جاد رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه بالقبض على المتهم "احمد.س.ع" 20 عاما عاطل ومقيم القنطرة شرق الجديدة  بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9 مم معدلة " و7 لفافات من مخدر البانجو وزنت حوالى 5 كيلو جرامات ومبلغ مالى  حال استقلاله السيارة رقم (51399) ملاكى الاسماعيلية.
 
بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرالمتهم بحيازته  للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى  بقصد الدفاع  عن تجارته المحرمة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 

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