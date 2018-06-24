السكة الحديد: تأخير بحركة القطارات بعد تخفيض السرعة بسبب ارتفاع الحرارة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد، وجود تأخيرات فى رحلات بعض القطارات على خطوط بالوجه القبلى والبحرى، نتيجة تخفيض السرعة لارتفاع درجات الحرارة، وذلك حرصا على أمن وسلامة مسير القطارات على خطوط الهيئة.

وأكدت الهيئة فى بيان صحفى، أنه نتيجة اتخاذ إجراءات وتعليمات السلامة المتبعة على الخطوط الحديدية وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، مما يشكل احتمال خطورة على القضبان والتي تتطلب تخفيض سرعة القطارات إلى 90 كم/س و٦٠ كم /س فى بعض المواقع، بالإضافة لإيقاف كافة أعمال الصيانة الميكانيكية باستخدام ماكينات الدك الثقيلة وأى أعمال أخرى تؤثر على سلامة السكة أثناء ارتفاع درجات الحرارة .

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه بعد انخفاض درجات الحرارة وإعادة قياسها بالقضبان يتم إعادة السرعات الى وضعها الطبيعى لسرعة 120 كم لقطارات الركاب.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة وجود بعض التأخيرات على رحلات القطارات، وذلك حرصا منها على أمن وسلامة مسير القطارات.