السعودية تعلن تفاصيل مشروعها الوطنى الإنسانى "مسام" غدا

كتب مصطفى عنبر

تعلن المملكة العربية السعودية ممثلة فى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، غدًا الإثنين، عن تفاصيل مشروعها الوطنى الإنسانى "مسام"، بحضور الأمراء وكبار المسئولين والدبلوماسيين وممثلى المنظمات الدولية والأممية.

وسيعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة خلال الحفل غداً عن تفاصيل المشروع وأهدافه وأهميته للإنسانية بشكل عام والإنسان اليمنى بشكل خاص.

يأتى المشروع انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامى الحنيف التى توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتداداً للدور الإنسانى للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية فى هذا المجال.

كما يأتى الدعم الذى تقدمه المملكة العربية السعودية للقضايا الإنسانية فى أرجاء العالم انطلاقاً من سياستها الثابتة التى تدعو إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمى والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق.