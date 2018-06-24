الرئيس اليمنى: تحرير ‏محافظة الحديدة ‏بات وشيكاً

أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أن تحرير محافظة الحديدة بات وشيكاً ليستعيد مواطنوها أنفاسهم ويتم وضع حد لمليشيات الحوثى المدعومة من إيران.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس اليمنى شدد خلال ترؤسه فى عدن اجتماعاً للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الحديدة على أهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل قيادة المحافظة ومدراء الخدمات الأساسية بالتعاون مع الأهالى وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين لتقديم الدعم اللازم لأبناء المحافظة على المستوى الميدانى واللوجستى والإغاثى والصحى وغيرها من المجالات.
وقدم محافظ المحافظة الحسن الطاهر ووكيل المحافظة وليد القديمى ومدير أمن المحافظة العميد منير سليمان إيجازاً عن أوضاع المحافظة واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية على مستوى تطبيع الحياة وتلبية الاحتياجات العاجلة لأبنائها.
وأشار وزير الادارة المحلية فى الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح خلال الإجتماع إلى الجهود المبذولة لتأمين الإغاثة والإيواء لكل مناطق الساحل الغربى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودولة الإمارات والمنظمات الدولية، مضيفاً أن تقديم المساعدات تسير بكفاءة وسلاسة دون أى عوائق أو منغصات تذكر.
وتحدث وزير الصحة فى الحكومة اليمنية، ناصر باعوم عن نقل مستشفى ميدانى سعة خمسين سرير للساحل الغربى وعدد من سيارات الإسعاف بطواقمها، إضافة إلى جملة من حاويات الأدوية والمستلزمات الطبية من المعونات الصينية والهندية.
وأشار وزير المياه عزى شريم ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال، إلى جملة من التدابير لتأمين استمرار وتوفير الخدمات الأساسية من المياه والخيام.
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