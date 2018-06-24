الرئيس اليمنى: تحرير ‏محافظة الحديدة ‏بات وشيكاً

عدن (أ ش أ)

أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أن تحرير ‏محافظة ‏الحديدة بات وشيكاً ليستعيد مواطنوها ‏أنفاسهم ‏ويتم وضع حد لمليشيات الحوثى المدعومة من إيران.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس اليمنى شدد خلال ترؤسه فى عدن اجتماعاً ‏للقيادات التنفيذية ‏والأمنية بمحافظة ‏الحديدة على أهمية بذل الجهود ‏المضاعفة ‏من قبل قيادة المحافظة ومدراء ‏الخدمات ‏الأساسية بالتعاون مع الأهالى وبدعم ‏ومتابعة ‏وإشراف من الوزراء المختصين ‏لتقديم الدعم اللازم ‏لأبناء المحافظة على ‏المستوى الميدانى واللوجستى ‏والإغاثى ‏والصحى وغيرها من المجالات.‏

وقدم محافظ المحافظة الحسن الطاهر ‏ووكيل ‏المحافظة وليد القديمى ومدير أمن ‏المحافظة ‏العميد منير سليمان إيجازاً عن ‏أوضاع المحافظة ‏واحتياجاتها الراهنة ‏والمستقبلية على مستوى تطبيع ‏الحياة ‏وتلبية الاحتياجات العاجلة لأبنائها.‏

وأشار وزير الادارة المحلية فى الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد ‏الرقيب فتح ‏خلال ‏الإجتماع إلى الجهود المبذولة لتأمين ‏الإغاثة ‏والإيواء لكل مناطق الساحل ‏الغربى بدعم من مركز ‏الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ‏ودولة ‏الإمارات والمنظمات الدولية، مضيفاً أن ‏تقديم ‏المساعدات تسير بكفاءة وسلاسة دون أى عوائق ‏أو ‏منغصات تذكر.‏

‏وتحدث وزير الصحة فى الحكومة اليمنية، ناصر ‏باعوم عن نقل ‏مستشفى ميدانى سعة خمسين ‏سرير ‏للساحل الغربى وعدد من سيارات ‏الإسعاف ‏بطواقمها، إضافة إلى جملة من ‏حاويات ‏الأدوية والمستلزمات الطبية من ‏المعونات ‏الصينية والهندية.‏

وأشار وزير المياه عزى شريم ووزير ‏الشئون ‏الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال، إلى ‏جملة ‏من التدابير لتأمين استمرار وتوفير ‏الخدمات ‏الأساسية من المياه والخيام. ‏