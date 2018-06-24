الرئيس اليمنى: تحرير "الحديدة" بات وشيكاً

أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، أن تحرير محافظة الحديدة بات وشيكاً ليستعيد مواطنوها أنفاسهم ووضع حداً لمليشيا الحوثى المدعومة من إيران.
وشدد هادى، خلال ترؤسه اجتماعاً فى العاصمة المؤقتة عدن للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الحديدة، على أهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل قيادة المحافظة ومدراء الخدمات الأساسية بالتعاون مع الأهالي وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين لتقديم الدعم اللازم لأبناء المحافظة على المستوى الميداني واللوجستي والإغاثي والصحي وغيرها من المجالات.
وأشار وزير الادارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح خلال الإجتماع إلى الجهود المبذولة لتأمين الاغاثة والإيواء لكل مناطق الساحل الغربي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودولة الامارات والمنظمات الدولية، مضيفاً أن تقديم المساعدات تسير بكفاءة وسلاسة دون أى عوائق أو منغصات تذكر.
وقدم محافظ المحافظة الحسن الطاهر ووكيل المحافظة وليد القديمي ومدير أمن المحافظة العميد منير سليمان إيجازاً عن أوضاع المحافظة واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية على مستوى تطبيع الحياة وتلبية الاحتياجات العاجلة لأبنائها.
وتحدث وزير الصحة في الحكومة اليمنية، ناصر باعوم عن نقل مستشفى ميدانى سعة خمسين سرير للساحل الغربي وعدد من سيارات الإسعاف بطواقمها، إضافة إلى جملة من حاويات الادوية والمستلزمات الطبية من المعونات الصينية والهندية.
وأشار وزير المياه عزى شريم ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال، إلى جملة من التدابير لتأمين استمرار وتوفير الخدمات الأساسية من المياه والخيام.
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