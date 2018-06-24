الرئيس اليمنى: تحرير "الحديدة" بات وشيكاً

إيمان حنا

أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، أن تحرير ‏محافظة ‏الحديدة بات وشيكاً ليستعيد مواطنوها ‏أنفاسهم ‏ووضع حداً لمليشيا الحوثى المدعومة من إيران.‏

وشدد هادى، خلال ترؤسه اجتماعاً فى العاصمة المؤقتة عدن ‏للقيادات التنفيذية ‏والأمنية بمحافظة ‏الحديدة، على أهمية بذل الجهود ‏المضاعفة ‏من قبل قيادة المحافظة ومدراء ‏الخدمات ‏الأساسية بالتعاون مع الأهالي وبدعم ‏ومتابعة ‏وإشراف من الوزراء المختصين ‏لتقديم الدعم اللازم ‏لأبناء المحافظة على ‏المستوى الميداني واللوجستي ‏والإغاثي ‏والصحي وغيرها من المجالات.‏

وأشار وزير الادارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد ‏الرقيب فتح ‏خلال ‏الإجتماع إلى الجهود المبذولة لتأمين ‏الاغاثة ‏والإيواء لكل مناطق الساحل ‏الغربي بدعم من مركز ‏الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ‏ودولة ‏الامارات والمنظمات الدولية، مضيفاً أن ‏تقديم ‏المساعدات تسير بكفاءة وسلاسة دون أى عوائق ‏أو ‏منغصات تذكر.‏

وقدم محافظ المحافظة الحسن الطاهر ‏ووكيل ‏المحافظة وليد القديمي ومدير أمن ‏المحافظة ‏العميد منير سليمان إيجازاً عن ‏أوضاع المحافظة ‏واحتياجاتها الراهنة ‏والمستقبلية على مستوى تطبيع ‏الحياة ‏وتلبية الاحتياجات العاجلة لأبنائها.‏

‏وتحدث وزير الصحة في الحكومة اليمنية، ناصر ‏باعوم عن نقل ‏مستشفى ميدانى سعة خمسين ‏سرير ‏للساحل الغربي وعدد من سيارات ‏الإسعاف ‏بطواقمها، إضافة إلى جملة من ‏حاويات ‏الادوية والمستلزمات الطبية من ‏المعونات ‏الصينية والهندية.‏

وأشار وزير المياه عزى شريم ووزير ‏الشئون ‏الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال، إلى ‏جملة ‏من التدابير لتأمين استمرار وتوفير ‏الخدمات ‏الأساسية من المياه والخيام. ‏