video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 07:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفرنسى: باريس لا تتلقى دروسا من أحد

الأحد، 24 يونيو 2018 05:07 م
الرئيس الفرنسى: باريس لا تتلقى دروسا من أحد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
بروكسل (أ ف ب)
إضافة تعليق

 أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن فرنسا "لا تتلقى دروسا من أحد" فى ما يخص ملف المهاجرين لأنها "الدولة الثانية من حيث عدد طالبى اللجوء الذين استقبلتهم هذا العام"، فى ردّ على انتقادات روما للموقف الفرنسى.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى القمة المصغّرة التى تجمع 16 دولة أوروبية حول مسألة الهجرة، "يجب ألا ننسى قيمنا، سأكون عنيدا فى هذه النقطة".

وكان وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى يمين متطرف، انتقد بشدة السبت "عجرفة" الرئيس الفرنسى، وقال "إذا كانت العنجهية الفرنسية تفكر فى تحويل إيطاليا إلى مخيّم لاجئين لكل أوروبا، ربما من خلال دفع بعض اليوروهات كبقشيش، فإنها مخطئة تماما".

وجاء كلام سالفينى ردا على اقتراح فرنسا وإسبانيا، إنشاء "مراكز مغلقة على الأراضى الأوروبية" يتم تزويدها بـ"أدوات أوروبية"، لينتظر فيها المهاجرون درس ملفاتهم.

ونقلت المتحدثة باسم سالفينى عنه قوله "ندعوه (ماكرون) الى وقف الشتائم وإلى إثبات سخائه عبر أعمال من خلال فتح الأبواب الفرنسية الكثيرة والتوقف عن قمع نساء وأطفال ورجال فى فانتيمى" على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون يؤيد فرض عقوبات مالية على الدول الأوروبية التى ترفض استقبال مهاجرين

فيديو.. ماكرون: يجب وضع مقترحات فعالة لحل أزمة الهجرة غير القانونية

ماكرون يندد بعودة التيارات القومية فى أوروبا مهاجما من يعطون دروس المهاجرين

ماكرون

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة