الرئيس الفرنسى: باريس لا تتلقى دروسا من أحد

بروكسل (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن فرنسا "لا تتلقى دروسا من أحد" فى ما يخص ملف المهاجرين لأنها "الدولة الثانية من حيث عدد طالبى اللجوء الذين استقبلتهم هذا العام"، فى ردّ على انتقادات روما للموقف الفرنسى.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى القمة المصغّرة التى تجمع 16 دولة أوروبية حول مسألة الهجرة، "يجب ألا ننسى قيمنا، سأكون عنيدا فى هذه النقطة".

وكان وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى يمين متطرف، انتقد بشدة السبت "عجرفة" الرئيس الفرنسى، وقال "إذا كانت العنجهية الفرنسية تفكر فى تحويل إيطاليا إلى مخيّم لاجئين لكل أوروبا، ربما من خلال دفع بعض اليوروهات كبقشيش، فإنها مخطئة تماما".

وجاء كلام سالفينى ردا على اقتراح فرنسا وإسبانيا، إنشاء "مراكز مغلقة على الأراضى الأوروبية" يتم تزويدها بـ"أدوات أوروبية"، لينتظر فيها المهاجرون درس ملفاتهم.

ونقلت المتحدثة باسم سالفينى عنه قوله "ندعوه (ماكرون) الى وقف الشتائم وإلى إثبات سخائه عبر أعمال من خلال فتح الأبواب الفرنسية الكثيرة والتوقف عن قمع نساء وأطفال ورجال فى فانتيمى" على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.