الحوثيون يقتلون 17 مدنيا بالحديدة..ويغتالون ابن رئيس"مكافحة التجارة بالبشر"

إيمان حنا

قتلت ميليشيات الحوثى 17 مدنيا في الحديدة والضالع، حيث قتلت ثمانية مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب اثنان آخران إثر قصف شنته مليشيا الحوثي على القرى السكنية، شمالي محافظة الضالع ، وفي الحديدة، قتل 9 مدنيين بينهم خمس نساء وأصيب آخرون في قصف للحوثيين استهدف أحياء سكنية جنوب المدينة.

ومن جانب آخر، قال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، إن عناصر من مليشيا الحوثي لاحقت ابنه وليد، البالغ من العمر 25، وهو يقود سيارته في محافظة صنعاء فصدموا سيارته ثم نزلوا أطلقوا عليه النار.

وقال فاضل في بلاغ رسمى، أن تلك العناصر قتلت ابنه وهم لا يعرفون من هو حتى أنهم سجلوه في المستشفى باسم أخيه حمير بعدما وجدوا بطاقته في جيبه بعد مقتله.

كما اعتقلت ميليشيات الحوثى عددا من أساتذة جامعة صنعاء وهم في طريقهم لاستلام رواتبهم من العاصمة المؤقتة عدن، استمرارا لنهجهم المتعنت ضد الشعب اليمنى.

وبحسب ببان صحفي صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة فان عناصر من المليشيا استوقفوا الأساتذة في نقطة يسلح خارج صنعاء وبعد تحقيق مطول تم اعتقالهم وتم إرسالهم إلى سجن منطقة دار سلم.

ومن جانب آخر قال السكان، أن مليشيات الحوثي أغلقت بعض الأحياء في المدينة واحتجزت بعض الأهالى، لتستخدمهم دروعا بشرية كما نشرت مسلحيها في وسط الأحياء السكنية وعلى أسطح البنايات.