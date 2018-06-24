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الحكومة: تلقينا 916 شكوى بعد رفع أسعار المحروقات ونتعامل معها بجدية

الأحد، 24 يونيو 2018 10:07 م
الحكومة: تلقينا 916 شكوى بعد رفع أسعار المحروقات ونتعامل معها بجدية السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب محسن بديوى
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أكد السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه منذ اليوم الأول لتطبيق الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات عقب تطبيق قرار رفع أسعار المحروقات تم تحديد العديد من الخطوط لتلقى شكاوى المواطنين والعمل الفورى على حلها،  مشيرًا إلى أنه تم تلقى أكثر من 916 شكوى بشأن سلبيات تطبيق الزيادة الجديدة، بلغت ذروتها فى اليوم الأول.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" الذى تقدمه الإعلامية سوزان شرارة، عبر فضائية "TEN"، أن أكبر معدل شكاوى وردت إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء كانت في اليوم الأول وبلغت 250 شكوى، وانفخض هذا الرقم تدريجيا على مدار الأيام التالية لتطبيق القرار نتيجة تواجد جميع القيادات على أرض الواقع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بضرورة التواجد على أرض الواقع للمتابعة الميدانية.

 

وأوضح أن هناك 11 محافظة لم ترد منها أى شكاوى على الإطلاق، مضيفًا أن القيادة السياسية كلفت بضرورة التعامل مع الشكاوى بشكل جاد والعمل على حلها فورا.

 

 

 


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