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الجيش الليبى: نخوض معارك حامية الوطيس بآخر معاقل الإرهابين في درنة

الأحد، 24 يونيو 2018 08:20 م
الجيش الليبى: نخوض معارك حامية الوطيس بآخر معاقل الإرهابين في درنة الجيش الليبى فى درنة
كتب أحمد جمعة
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قالت شعبة الإعلام الحربى فى ليبيا، إن القوات المسلحة الليبية تخوض حرب الخلاص النهائى من الإرهابين بآخر معقل لها فى درنة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى بيان صحفى أن قوات الجيش الليبى تخوض معارك ضارية وحامية الوطيس مع المتطرفين، فيما تبقى للإرهابيين من أمتار داخل هذه المدينة.

واقتحمت قوات الجيش الوطنى الليبى آخر معاقل الإرهابيين فى مدينة درنة شرق البلاد، وذلك عقب انهيار الجماعات المتطرفة فى الأمتار الأخيرة التى كانت تتمركز بها.

وقال مصدر عسكرى ليبى، إن قوات الجيش الوطنى بدأت عملية اقتحام درنة منذ دقائق، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الليبية ستعلن تحرير مدينة درنة من الإرهاب خلال ساعات.

 


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