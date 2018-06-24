الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على 7 قوانين مهمة.. تعرف عليها

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 90 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت التعديلات للنهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.

السيسى يصدر قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 87 لسنة 2018 بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 .

وأصدر الرئيس السيسى القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة .

كما صدق السيسى على القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 94 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية .

كما أصدر الرئيس السيسى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

نشرت القوانين بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.