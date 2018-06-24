"التنمية الصناعية": أصدرنا 9000 رخصة تشغيل مؤقت بعد تفعيل قانون التراخيص

كتب عبد اللطيف صبح

قالت أمانى مؤمن مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة أصدرت ما يقرب من 9000 رخصة تشغيل مؤقتة منذ تفعيل قانون التراخيص الصناعية الجديد، مؤكدة أن العبرة ليس بإصدار القوانين إنما بتفعيلها.

ومن ناحيته، أشاد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بما عرضته ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية باجتماع اللجنة اليوم الأحد، من مؤشرات أداء، مؤكدًا أنه يجب أن تُرشد الحكومة فى الحصول على القروض الخارجية، وألا تحصل على قروض للإنفاق على الرواتب وخدمة الدين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28 يناير 2018.