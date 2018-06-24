video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 03:07 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: جميع إجابات طلاب الثانوية تقدر وتحسب الدرجة الأعلى

الأحد، 24 يونيو 2018 01:15 م
التعليم: جميع إجابات طلاب الثانوية تقدر وتحسب الدرجة الأعلى امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ــ محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الامتحانات أوشكت على الانتهاء، حيث يتبقى فيها يومان فقط، مؤكدا أن الوزارة تعمل لصالح الطالب وفق منهجية علمية واضحة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك جزئيات  كانت فى نموذج امتحان  مادة الفيزياء تم تعديلها لصالح الطلاب.

وأوضح حجازى أنه بالنسبة لامتحان مادة الجبر لا توجد أى مشاكل فى امتحان الجبر لغات لطلاب الثانوية العامة، أو مشكلات فى صياغة الأسئلة.

وتابع أن إذا جاء خلل فى صياغة الأسئلة تفسر لصالح الطالب، كما أن أسئلة الفيزياء كان عددها 45 سؤالا وليس 35، مؤكدا أن من يريد أن يمد الوزارة بمعلومات يجب أن تكون حقيقية لسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء لجنة الإدارة بأسيوط، وتوجهت إلى لجنة امتحانات بقنا بعد تلقى بلاغ عن طالبة لديها موبايل ولكن اللجنة اكتشفت عدم وجود أى شىء.

وأكد أن كل إجابات الطالب تقدر وتحسب الدرجة الأعلى، كما أنه تم تركيب كاميرات فى لجنة أخرى بسوهاج وسيتم تفريغها ضد الطالب أو الملاحظ حيث تعد قرينة، موضحا أن هناك 30 طالبا شيروا الأسئلة و20 آخرينقاموا بالغش من جملة 650 ألف طالب يؤدون الامتحانات.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقل طالبة للمستشفى أصيبت بحالة إغماء بامتحانات الثانوية العامة فى سوهاج

صور.. الميكانيكا تصلح ما أفسدته الفيزياء.. وتعيد البسمة لوجوه طلبة الثانوية العامة بالمحافظات.. الطلاب: الأسئلة سهلة لكن الوقت غير كاف.. والتحقيق مع طالب بكفر الشيخ صور الامتحان وألقى الهاتف من الطابق الرابع

طلاب الثانوية العامة يشيدون بسهولة امتحان الاحياء 2018

إصابة طالبة بأزمة قلبية داخل لجان الثانوية العامة بنى سويف

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة

امتحان الاحياء 2018

تسريب امتحان الديناميكا 2018

تسريب امتحان علم النفس 2018




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة