التعليم: جميع إجابات طلاب الثانوية تقدر وتحسب الدرجة الأعلى

كتب ــ محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الامتحانات أوشكت على الانتهاء، حيث يتبقى فيها يومان فقط، مؤكدا أن الوزارة تعمل لصالح الطالب وفق منهجية علمية واضحة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك جزئيات كانت فى نموذج امتحان مادة الفيزياء تم تعديلها لصالح الطلاب.

وأوضح حجازى أنه بالنسبة لامتحان مادة الجبر لا توجد أى مشاكل فى امتحان الجبر لغات لطلاب الثانوية العامة، أو مشكلات فى صياغة الأسئلة.

وتابع أن إذا جاء خلل فى صياغة الأسئلة تفسر لصالح الطالب، كما أن أسئلة الفيزياء كان عددها 45 سؤالا وليس 35، مؤكدا أن من يريد أن يمد الوزارة بمعلومات يجب أن تكون حقيقية لسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء لجنة الإدارة بأسيوط، وتوجهت إلى لجنة امتحانات بقنا بعد تلقى بلاغ عن طالبة لديها موبايل ولكن اللجنة اكتشفت عدم وجود أى شىء.

وأكد أن كل إجابات الطالب تقدر وتحسب الدرجة الأعلى، كما أنه تم تركيب كاميرات فى لجنة أخرى بسوهاج وسيتم تفريغها ضد الطالب أو الملاحظ حيث تعد قرينة، موضحا أن هناك 30 طالبا شيروا الأسئلة و20 آخرينقاموا بالغش من جملة 650 ألف طالب يؤدون الامتحانات.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.