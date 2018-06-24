التعليم تستعرض نتائج امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم الأحد الموافق 24/6/2018 طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول، للعام الدراسى 2018/2017 فى مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات).

وصرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان اليوم قد جاء على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الأحياء: (249,608) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة علم النفس والاجتماع: (245,386) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا): (108,838) طالب/ طالبة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة سارت بشكل جيد ومنضبط في يومها الامتحاني الثامن، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما أعلن حجازي أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد الحالات الآتي ذكرها أثناء انعقاد الامتحان بمواد: (الأحياء – علم النفس والاجتماع – الديناميكا) وهذه الحالات هي على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة لمادة الأحياء:

• اللجنة رقم (1550) بمقر مدرسة بلبيس الإعدادية القديمة للبنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث قامت غرفة العمليات المحلية بالمديرية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة بضبط الطالبة (ن.أ.أ.م) أثناء محاولتها تصوير جزء من كراسة الامتحان باستخدام الهاتف المحمول للغش من خلاله وتم ضبط جهاز الهاتف المحمول الموجود بحوزة الطالبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

• اللجنة رقم (398) بمقر مدرسة أوسيم التجارية التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالب (ع.ع.ك.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (919) بمقر مدرسة منهل المعرفة الثانوية للبنين التابعة لإدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم ضبط الطالب (أ.أ.ب.أ.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

ثانيًا: بالنسبة لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا):

• اللجنة رقم (464) بمقر مدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية للبنين التابعة لإدارة الواسطي التعليمية بمحافظة بني سويف حيث تم ضبط الطالب (ع.أ.ر.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1153) بمقر مدرسة المعداوي الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم ضبط الطالب (م.أ.ع.م.ر) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

ثالثًا: بالنسبة لمادة علم النفس والاجتماع:

• اللجنة رقم (1942) بمقر مدرسة البداري الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البداري التعليمية بمحافظة أسيوط، حيث تم ضبط الطالبين الشقيقين (تؤام) أ.أ.ع.أ.أ، والذين قاما بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراستين والتوصل إلى شخصية الطالبين وضبط جهازي الهاتف المحمول المستخدمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين.

• اللجنة رقم (248) بمقر مدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة المعادي التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبط الطالب (ح.أ.ص.ط) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (444) بمقر مدرسة اطفيح الثانوية للبنين التابعة لإدارة اطفيح التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالب (أ.م.أ.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (350) بمقر مدرسة الهرم الثانوية النموذجية للبنين التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالبة (ت.ع.ح) وبحوزتها هاتف محمول مغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة، وبذات اللجنة تم ضبط الطالبتين (ج.ع.أ.ح)، (أ.أ.م.خ) أثناء قيامهما بالغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول وتم ضبط الأجهزة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبتين المذكورتين.

• اللجنة رقم (1484) بمقر مدرسة الشهيد محمد عربانو الابتدائية بالسرو التابعة لإدارة السرو التعليمية بمحافظة دمياط، حيث تم ضبط الطالب (س.أ.ع.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وأشار حجازي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان بمواد الأحياء، وعلم النفس والاجتماع، والديناميكا حيث أن تقرير غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس مصر جاء متضمنًا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وعلى صعيدٍ آخر أعلن حجازي أنه قد تم الانتهاء من أعمال تقدير العينة العشوائية لمادتي التاريخ، والفيزياء التي قام الطلاب بأداء الامتحان فيهما يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018 وقد جاءت نتائج تقدير العينة العشوائية على النحو التالي:

أولاً/ مادة الفيزياء:

* إجمالي أوراق العينة (16,352) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (12,833) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (341) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (78,5%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (76,21%).

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (3457) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (26,94%).

- حصول عدد (2858) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,27%).

- حصول عدد (2275) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (17,73%).

ثانيًا/ مادة التاريخ:

* إجمالي أوراق العينة (11,670) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (9446) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (166) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (80,9%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (77,8%).

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (1628) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (17,23%).

- حصول عدد (1912) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (20,24%).

- حصول عدد (1802) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (19,08%).

وجدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 28/6/2018 سوف يقوم طلاب الشعبة الأدبية بأداء الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد (234,896) طالبًا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم، والرياضيات) بأداء الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي عدد (368,962) طالبًا/ طالبة.