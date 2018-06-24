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التعليم تتابع أسئلة الديناميكا وعلم النفس للثانوية المتداولة على صفحات الغش

الأحد، 24 يونيو 2018 09:36 ص
التعليم تتابع أسئلة الديناميكا وعلم النفس للثانوية المتداولة على صفحات الغش امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قالت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جارى تتبع الأسئلة المتداولة لمادتى علم النفس والديناميكا للثانوية العامة المنشورة على صفحات الغش الإلكترونى بعد بدء لجنة الامتحان للتأكد من صحتها.
 
وكان طلاب الثانوية العامة بدأوا صباح  اليوم أداء امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس والإجتماع.
 


وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة

امتحان الاحياء 2018

تسريب امتحان الديناميكا 2018

تسريب امتحان علم النفس 2018

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