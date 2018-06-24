التعليم: الطالب المتدرب المعتاد على حل تدريبات الرياضيات لا يحتاج وقتا إضافيا

قال عبد الغفار جودة مشرف عام تنمية مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب المتدرب على حل تمارين الرياضة من السهل عليه أن يحل الامتحان بشكل سريع دون أن يشعر بأن وقت الامتحان قصير.
وأكد عبد الغفار جودة، أن الأسئلة اليوم بامتحان الديناميكا منها 10 جزئيات موضوعية و8 مقالية والأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.
فيما وجه الدكتور رضا حجازى، الشكر للهيئات الفنية لواضعى الامتحانات، مؤكدا أنهم يبذلون جهد كبير على أعلى مستوى.
كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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