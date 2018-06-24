التعليم: الطالب المتدرب المعتاد على حل تدريبات الرياضيات لا يحتاج وقتا إضافيا

كتب محمود طه حسين

قال عبد الغفار جودة مشرف عام تنمية مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب المتدرب على حل تمارين الرياضة من السهل عليه أن يحل الامتحان بشكل سريع دون أن يشعر بأن وقت الامتحان قصير.

وأكد عبد الغفار جودة، أن الأسئلة اليوم بامتحان الديناميكا منها 10 جزئيات موضوعية و8 مقالية والأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

فيما وجه الدكتور رضا حجازى، الشكر للهيئات الفنية لواضعى الامتحانات، مؤكدا أنهم يبذلون جهد كبير على أعلى مستوى.