التحالف: استمرار إصدار تصاريح السفن المتوجهة لميناء الحديدة والميليشيا تعرقلها

إيمان حنا

أكد تحالف دعم الشرعية باليمن أنهم مستمرون فى إصدار تصاريح السفن المتوجهة لميناء الحديدة، وسط إصرار المليشيا الحوثية على تعطيلها ومنع دخولها لميناء الحديدة فى إطار التصدى للعمل الإنسانى باليمن.

وأكد أن الحوثيين منعوا دخول السفينتين (Great k) و (MT Rhona) اللتين تحملان المشتقات النفطية، لميناء الحديدة لأكثر من شهرين واحتجزوهما بمنطقه الانتظار.

وتم من قبل احتجاز أكثر من 34 سفينة إغاثة في ميناء الحديدة، إحداها احتجزت لمدة 186 يوما، وذلك في إطار سياسة حصار وتجويع ممنهجة يمارسها الحوثيون ضد الشعب اليمني؛ انتقاماً منه لرفضه الانقلاب وما تبعه من إجراءات باطلة.

ولم تتوقف الميليشيا عند هذا الحد بل احتجزت مساعدات إغاثة موجهة لليمنيين فى سقطرى، فى الوقت الذى تم فيه افتتاح مركز للمساعدات تابع لمركز الملك سلمان فى جزيرة (سقطرى) جنوبى اليمن، كما تم تأمين عدد من القرى فى محافظة صعدة ورفع العلم اليمنى عليها.

وسبق وأعلنت الهيئة الطبية الدولية ومصدر محلي في اليمن، أن الجماعة الانقلابية احتجزت 5 أشخاص من طاقمها، بالإضافة إلى سائقين اثنين متعاقدين، ومن جهة أخرى تواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية فى جبهات القتال.