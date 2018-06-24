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البرلمان يرفض طلب رفع الحصانة عن مرتضى.. وعبد العال: أرجو أن يكون الأخير

الأحد، 24 يونيو 2018 04:14 م
البرلمان يرفض طلب رفع الحصانة عن مرتضى.. وعبد العال: أرجو أن يكون الأخير النائب مرتضى منصور
كتب عبد اللطيف صبح
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استعرض النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة عن الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى المحضر رقم 899 لسنة 2018 والمقيد برقم 197 لسنة 2018/1.

 

وانتهى رأى اللجنة إلى رفض الطلب بعدما تبين لها وجود شبهة كيدية لوجود نزاع قضائى بين الشاكى والنائب مرتضى منصور.

 

من ناحيته، داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب النائب مرتضى منصور، قائلا "أرجو ألا تقع فى الخطأ وننظر طلب آخر لرفع الحصانة عنك، لابد لعضو المجلس أن يكون قُدوة للآخرين فى احترام القانون، وأرجو أن يكون هذا الطلب الأخير، وسنعين معك كتيبة محامين فى اليوم الذى ترفع فيه الحصانة عنك".

 
 

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