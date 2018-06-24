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البحث عن مجهول سرق مشغولات ذهبية من شقة موظف بالصف

الأحد، 24 يونيو 2018 03:21 م
البحث عن مجهول سرق مشغولات ذهبية من شقة موظف بالصف سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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سرق مجهول شقة موظف بالصف، حيث تسلل إليها مستغلا غياب المقيمين بها، واستولى على مشغولات ذهبية وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهم، لتتولى النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بلاغا من "أحمد إمام" موظف، أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة على يد مجهول، وذكر فى بلاغه أنه أثناء غيابه عن الشقة، تسلل مجهول إليها من خلال كسر باب البلكونة، واستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته وفر هاربا، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم، 7534 جنح الصف، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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