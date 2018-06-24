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الاستخبارات الأفغانية تنجح فى استهداف قيادى بارز فى داعش

الأحد، 24 يونيو 2018 12:47 م
الاستخبارات الأفغانية تنجح فى استهداف قيادى بارز فى داعش الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن قياديًا كبيرًا فى تنظيم داعش قُتل خلال عملية أجرتها الاستخبارات الأفغانية، فى إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وقال المكتب الإعلامى لحكومة إقليم ننجرهار - فى بيان اليوم الأحد، أن آدم خان، القيادى فى داعش قُتل مساء أمس السبت بالقرب من مقاطعة شبرهار فى إقليم ننجرهار.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة التابعة للاستخبارات الأفغانية شنت غارة استهدفت منطقة سافارى فى المقاطعة، مما أسفر عن مقتل القيادى الداعشى البارز الذى كان وراء الهجمات الأخيرة التى تم تنفيذها فى مدينة جلال آباد.

وبحسب حكومة الإقليم، قام آدم خان بالتخطيط لهجمات جلال آباد وتم تنفيذها تحت إشرافه وقيادته.

وفى السياق ذاته، ذكرت الاستخبارات الأفغانية فى ننجرهار أن خان أجرى أيضًا عددًا من الهجمات فى مناطق أخرى فى جلال آباد.

ولفت البيان إلى أن القوات الخاصة للاستخبارات الأفغانية صادرت بعض الأسلحة والدراجات النارية والذخيرة خلال العملية التى أجرتها.

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوى، إن الحكومة الأفغانية تشعر بالتفاؤل إزاء إجراء محادثات سلام مع مسلحى حركة طالبان بالرغم من تزايد هجمات المسلحين.

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية عن مرتضوى قوله اليوم الأحد، أن تفاؤل الحكومة الأفغانية نابع من إعلان طالبان هدنة مؤقتة خلال أيام عيد الفطر، ومن محادثات السلام التى دعا إليها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وإمام وخطيب مكة المكرمة عبد الرحمن السديس.

وأضاف أنه " تم فتح فصل جديد وهناك تأييد واسع النطاق لوقف إطلاق النار.. ووقف القتال يعطى سببا للتفاؤل"، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لم يتم التواصل مع مسلحى الحركة منذ انتهاء الهدنة.


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