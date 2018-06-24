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الإدارة العامة للمخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما 75 كيلو بانجو فى بلبيس

الأحد، 24 يونيو 2018 09:58 ص
الإدارة العامة للمخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما 75 كيلو بانجو فى بلبيس بانجو - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، برئاسة اللواء حلمى عبد العزيز، وكيل الإدارة العامة للمخدرات، وبإشراف اللواء مجدى السمرى، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على 3 عاطلين من فايد بالإسماعيلية، بحوزتهما 75 كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

تمكنت مأمورية مكبرة، قادها العقيد أحمد رمضان، رئيس فرع الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، وضباط الفرع، بناء على تحريات سرية وإذن النيابة العامة، من ضبط " صابر ب ع " 42 سنة عاطل مقيم فايد، و" محمد ع ع" 24 سنة عاطل مقيم فايد، بحوزتهما كمية من مخدر البانجو، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالى 2000، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27811 جنايات مركز بلبيس. 


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