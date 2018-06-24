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"الإحصاء": ننتهى من رصد 6 مؤشرات متعلقة بالقضاء على الجوع آخر العام

الأحد، 24 يونيو 2018 01:29 م
"الإحصاء": ننتهى من رصد 6 مؤشرات متعلقة بالقضاء على الجوع آخر العام اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه بنهاية العام الجارى، سيتم الانتهاء من رصد 6 مؤشرات متعلقة بالقضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائى، تم تحديدها ووضعها من قبل الأمم المتحدة.
 
وأضاف بركات خلال كلمته بورشة عمل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة، والتى عقدت اليوم الأحد، بجهاز الإحصاء بمشاركة ممثلين عن منظمة الفاو ومنظمات دولية أخرى، أن هدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى وتعزيز الزراعة المستدامة، يمثل المحور الثانى فى أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع منظمة "الفاو" يقوم الجهاز بتوفير البيانات والمعلومات حول هذا الإطار لخدمة ومساعدة متخذى القرار على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة التى وضعت خطتها عام 2015 بالأمم المتحدة، تتضمن 17 هدفا، منها القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والذى يعمل الجهاز حاليًا مع شركاء العمل المعنيين من وزارات ومراكز بحثية مختصة على توفير وإنتاج البيانات والمعلومات اللازمة له للتمكن من وضع المؤشرات التى تقيس مدى التقدم المحرز  فى تحقيق هذا الهدف.
 
وأوضح، أنه بالتعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة الفاو، فيما يخص هدف القضاء على الجوع والمتعلق بالزراعة والغذاء، يحرص الجهاز على عقد ورش العمل التدريبية لإنتاج المؤشرات واستعراض التحديات التى تواجه أهداف التنمية المستدامة كهدف القضاء على الجوع موضوع ورشة عمل اليوم.
 
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