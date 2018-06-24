الإحصاء: مصر انتهت من إنتاج 106 مؤشرات لقياس أهداف التنمية المستدامة

كتبت - هبة حسام

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الظولة انتهت من إنتاج 106 مؤشرات لقياس أهداف التنمية المستدامة من إجمالى 232 مؤشرا عالميًا وضعتها الأمم المتحدة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتى تنفذها كل دول العالم وتم الاتفاق عليها عام 2015.

وأضاف بركات، فى تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة، والتى عقدت اليوم الأحد بجهاز الإحصاء، انه جارى التجهيز لتقرير احصائى وطنى سنوى بالتنسيق مع وزارة التخطيط لاستعراض ما تم التوصل إليه حتى الآن من إنتاج لمؤشرات التنمية المستدامة.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أن هذا التقرير الوطنى يتم التجهيز له بخلاف التقرير الطوعى الذى ستعرضه الدولة بالأمم المتحدة فى يوليو المقبل والذى سيعرض كافة المؤشرات التى تم إنتاجها والتقدم المحرز فى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة حتى الآن، والبالغ عددها 17 هدفًا يتم قياسها من خلال 232 مؤشرًا عالميًا.

وأوضح بركات، أن الدولة تستهدف بحلول عام 2030 توفير كافة المؤشرات التى تقيس الأهداف المدرجة بخطة التنمية المستدامة والتقدم المحرز بها، لافتا إلى أن دور الجهاز يتمثل فى المساهمة فى إنتاج تلك المؤشرات من خلال توفير المعلومات المتاحة ورصد البيانات غير المتوفرة من خلال المسوح والأبحاث وورش العمل التى ينفذها جهاز الإحصاء باستمرار.

ولفت اللواء خيرت بركات، إلى أن عقد ورش العمل التدريبية لإنتاج المؤشرات التى تقيس أهداف خطة التنمية المستدامة، تساعد على اكتشاف وتحديد الصعوبات والتحديات التى تحول دون تحقيق أهداف التنمية والعمل على حلها للتمكن من الوصول للتنمية المستدامة وتحقيق جميع أهدافها الـ17 بحلول عام 2030.