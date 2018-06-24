الأوبزرفر: الناخبون يتوحدون وراء خصم أردوغان فى انتخابات محورية

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية على مجريات المشهد السياسى فى تركيا مع بدء السباق الانتخابى اليوم الأحد وقالت إن رئيس حزب الشعب الجمهورى، محرم إنجة أصبح يمثل تهديدا حقيقيا للرئيس التركى رجب طيب اردوغان على المدى الطويل حتى بعد انتخابات اليوم.

وخرج مئات الآلاف من الناخبين الأتراك إلى الشوارع والميادين في اسطنبول أمس السبت فى اليوم الأخير من التجمعات الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة والتى تجرى قبل موعدها المقرر فى نوفمبر 2019.

وفى استعراض لافت لشعبيته المتنامية، اجتذب مرشح المعارضة، محرم إنجة، مليون شخص على الأقل فى تجمع فى منطقة مالتيب، حيث حث الناخبين على إنهاء 16 عاماً من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

وقال أمام أنصاره الذين كانوا فى مزاج احتفالى يغنون ويلوحون بالأعلام التركية "سوف نقبل الجميع، سيتم إحياء آمال تركيا. تركيا ستكون موحدة ".

ولفتت الصحيفة إلى أن إنجه برز كمرشح لحزب المعارضة العلماني المعروف باسم حزب الشعب الجمهوري ، باعتباره المنافس الأكثر جاذبية في أردوغان ، وقد يدفع الرئيس إلى الدخول في جولة ثانية من المنافسة.