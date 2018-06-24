video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 03:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الأوبزرفر: الناخبون يتوحدون وراء خصم أردوغان فى انتخابات محورية

الأحد، 24 يونيو 2018 02:51 م
الأوبزرفر: الناخبون يتوحدون وراء خصم أردوغان فى انتخابات محورية رجب طيب اردوغان - الرئيس التركى
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
سلطت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية على مجريات المشهد السياسى فى تركيا مع بدء السباق الانتخابى اليوم الأحد وقالت إن رئيس حزب الشعب الجمهورى، محرم إنجة أصبح يمثل تهديدا حقيقيا للرئيس التركى رجب طيب اردوغان على المدى الطويل حتى بعد انتخابات اليوم. 
 
وخرج مئات الآلاف من الناخبين الأتراك إلى الشوارع والميادين في اسطنبول أمس السبت فى اليوم الأخير من التجمعات الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة والتى تجرى قبل موعدها المقرر فى نوفمبر 2019.
 
وفى استعراض لافت لشعبيته المتنامية، اجتذب مرشح المعارضة، محرم إنجة، مليون شخص على الأقل فى تجمع فى منطقة مالتيب، حيث حث الناخبين على إنهاء 16 عاماً من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
 
وقال أمام أنصاره الذين كانوا فى مزاج احتفالى يغنون ويلوحون بالأعلام التركية "سوف نقبل الجميع، سيتم إحياء آمال تركيا. تركيا ستكون موحدة ".
 
ولفتت الصحيفة إلى أن إنجه برز كمرشح لحزب المعارضة العلماني المعروف باسم حزب الشعب الجمهوري ، باعتباره المنافس الأكثر جاذبية في أردوغان ، وقد يدفع الرئيس إلى الدخول في جولة ثانية من المنافسة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. تهريب صناديق الاقتراع بانتخابات رئاسة تركيا لتزويرها لصالح أردوغان

حزب أردوغان يستعين باللاجئين السوريين للتصويت له فى الانتخابات

اخبار العالم

تركيا

الانتخابات التركية

اردوغان

محرم انجه

حزب العدالة والتنمية




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة