الأرصاد: غدا طقس معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، كما تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى على اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23درجة ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 23 درجة.