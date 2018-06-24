الأردن يطلق حملة تفتيش لمكافحة عمالة الأطفال

عمان (أ ش أ)

أطلقت وزارة العمل الأردنية، حملة تفتيش موسعة على كافة المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية فى محافظات المملكة تستمر شهرا، بهدف مكافحة عمل الأطفال.

وأكد الناطق الإعلامى فى الوزارة محمد الخطيب، فى بيان، اليوم الأحد، أن ظاهرة عمل الأطفال والحد منها من القضايا التى تشغل الوزارة لأنها تعد انتهاكا لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أهمية التزام أرباب العمل بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانونى، فى وقت دعا أسر الأطفال إلى تحمل مسؤولياتهم والتنبه للأخطار والأضرار التى يلحقها بهم تشغيلهم.

وأوضح الخطيب، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة للقانون، والتى تشغل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات تتراوح بين المخالفة والإنذار والغرامة تتراوح بين 300 و500 دينار، وقد تصل حد إغلاق المنشأة.

وأضاف أن قانون العمل الأردنى لا يميز بين العامل المهاجر والعامل الوطنى ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته وبما ينسجم ذلك مع المعايير الدولية التى صادق عليها الأردن.

وبحسب بيان العمل الأردنية، فقد تعاملت الوزارة مع 105 حالات عمل أطفال خلال النصف الأول من هذا العام، ووجهت 85 إنذارا لأصحاب العمل، وتحرير 89 مخالفة وفقا لقانون العمل.