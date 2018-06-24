video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 12:20 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الأتراك يدلون بأصواتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية تهدد عرش أردوغان - صور

الأحد، 24 يونيو 2018 10:55 ص
الأتراك يدلون بأصواتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية تهدد عرش أردوغان - صور الانتخابات التركية
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

أدلى الناخبون فى تركيا بأصواتهم، اليوم الأحد، فى انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من عشر سنوات ونصف.

وخلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع أمام المصوتين، أدلى بأصواتهم كل من كمال كيلكدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى، ومحرم إنجيه المرشح الرئاسى لحزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى، وميرال آكسنر رئيسة حزب "ايى" والمرشحة الرئاسية، وباساك ديميرتاس، زوجة صلاح الدين دمرداش، المسجون السابق والمرشح الرئاسى لأكبر حزب سياسى قوى مؤيد للأكراد فى تركيا.

ويعد أردوغان أكثر الزعماء إثارة للخلاف أيضًا فى تاريخ تركيا الحديث، وقام بتقديم موعد الانتخابات التى كانت ستجرى أصلا فى نوفمبر 2019، قائلا إن السلطات الجديدة ستجعله يتمكن بشكل أفضل من معالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة لتركيا بعد أن فقدت الليرة 20% من قيمتها أمام الدولار هذا العام ومواجهة المتمردين الأكراد فى جنوب شرق تركيا والعراق وسوريا المجاورين، ولكنه لم يضع فى حسبانه محرم إنجيه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهورى العلمانى، والذى شحذ أداؤه القوى خلال الحملة الانتخابية همم المعارضة التركية المقسمة والتى تعانى منذ فترة طويلة من انحطاط معنوياتها.

ووعد إنجيه خلال كلمة أمام حشد فى اسطنبول، السبت، حضره ما لا يقل عن مليون شخص وربما أكثر، بإنهاء ما يصفه هو وأحزاب المعارضة توجه تركيا نحو الحكم الاستبدادى فى ظل أردوغان، وقال "لو فاز أردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم، وسيستمر الخوف سائدا، إذا نجح أنجيه ستكون المحاكم مستقلة"، وأضاف إنه سيرفع حالة الطوارئ السائدة فى تركيا فى غضون 48 ساعة من انتخابه.

وبدأ التصويت فى الساعة الثامنة صباحا، وينتهى فى الخامسة مساء، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 60 مليون شخص من إجمالى عدد سكان تركيا الذى يبلغ 81 مليون نسمة، وتظهر استطلاعات الرأى أن أردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، ومن بين المرشحين الآخرين للرئاسة صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد المسجون حاليًا بتهم تتعلق بالإرهاب والتى ينفيها.

انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا
انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا

 

ناخبون يبحثون عن أسمائهم بكشوف انتخابات تركيا
ناخبون يبحثون عن أسمائهم بكشوف انتخابات تركيا

 

سيدة عجوز تدلى بصوتها فى الانتخابات التركية
سيدة عجوز تدلى بصوتها فى الانتخابات التركية

 

رجل عجوز يدلى بصوته فى الانتخابات التركية
رجل عجوز يدلى بصوته فى الانتخابات التركية

 

سيدة تركية تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا
سيدة تركية تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا

 

ناخبة تركية تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا
ناخبة تركية تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا

 

ورقة اقتراع انتخابات الرئاسة التركية
ورقة اقتراع انتخابات الرئاسة التركية

 

طابور الناخبين فى تركيا أمام اللجان
طابور الناخبين فى تركيا أمام اللجان

 

ناخبون أتراك يستريحون على المقاعد قبل الإدلاء بأصواتهم
ناخبون أتراك يستريحون على المقاعد قبل الإدلاء بأصواتهم

 

محرم إنجيه منافس أردوغان يدلى بصوته فى الانتخابات
محرم إنجيه منافس أردوغان يدلى بصوته فى الانتخابات

 

توافد الناخبين الأتراك على اللجان للإدلاء بأصواتهم
توافد الناخبين الأتراك على اللجان للإدلاء بأصواتهم

 

محرم إنجيه منافس أردوغان يضع ورقة التصويت فى صندوق الاقتراع
محرم إنجيه منافس أردوغان يضع ورقة التصويت فى صندوق الاقتراع

 

ناخبة تركية تضع ورقة التصويت فى صندوق الاقتراع
ناخبة تركية تضع ورقة التصويت فى صندوق الاقتراع

 

ناخب تركى يحدد مرشحيه فى أوراق الاقتراع
ناخب تركى يحدد مرشحيه فى أوراق الاقتراع

 

عملية التصويت فى الانتخابات التركية
عملية التصويت فى الانتخابات التركية

 

ميرال آكسنر المرشحة الرئاسية لتركيا تدلى بصوتها فى الانتخابات
ميرال آكسنر المرشحة الرئاسية لتركيا تدلى بصوتها فى الانتخابات

 

مرشحة رئاسية فى تركيا تدلى بتصريحات صحفية
مرشحة رئاسية فى تركيا تدلى بتصريحات صحفية

 

محرم إنجيه منافس أردوغان داخل لجنة الاقتراع
محرم إنجيه منافس أردوغان داخل لجنة الاقتراع

 

أوراق الاقتراع فى الانتخابات التركية
أوراق الاقتراع فى الانتخابات التركية

 

زوجة صلاح الدين دمرداش المرشح لرئاسة تركيا تدلى بصوتها
زوجة صلاح الدين دمرداش المرشح لرئاسة تركيا تدلى بصوتها

 

مرشحة لرئاسة تركيا تدلى بصوتها الانتخابى
مرشحة لرئاسة تركيا تدلى بصوتها الانتخابى

 

طابور السيدات والرجال فى الانتخابات التركية
طابور السيدات والرجال فى الانتخابات التركية

 

المعارض التركى كمال أوغلو يدلى بصوته فى الانتخابات
المعارض التركى كمال أوغلو يدلى بصوته فى الانتخابات

 

المعارض التركى كمال أوغلو يدلى بتصريحات صحفية
المعارض التركى كمال أوغلو يدلى بتصريحات صحفية

 

ورقة اقتراع الرئاسة التركية
ورقة اقتراع الرئاسة التركية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هاشتاج مرشح الرئاسة التركية "انجه" ينافس أردوغان ويتصدر تويتر فى تركيا

انطلاق الانتخابات المبكرة فى تركيا.. المعارضة متفائلة بقدرتها على التصدى لاستبداد الرئيس التركى فى صناديق الاقتراع.. وتوقعات: أردوغان لن يحسم السباق من الجولة الأولى.. ومرشح يستبعد إجراء انتخابات نزيهة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات تركيا التشريعية والرئاسية قبل انطلاقها غدا

CNN: شرطة تركيا تعتقل 47 شخصا للاشتباه فى معارضتهم أردوغان ودعم فتح الله جولن

فيديو.. احتدام الدعايا الانتخابية فى تركيا قبل ساعات من بداية الاقتراع

س،ج.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية فى تركيا

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

اخبار عالمية

انتخابات تركيا

الانتخابات الرئاسية التركية

انتخابات رئاسة تركيا

رجب طيب اردوغان

محرم انجيه

محرم انجه

منافس اردوغان

الشعب الجمهورى التركى

صلاح الدين دمرداش

اخبار تركيا

اخبار العالم




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة