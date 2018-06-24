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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 24 يونيو 2018 10:42 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية، منها موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وإصدار النائب العام، أمرا دوليا موجها للإنتربول الدولى بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من داعش لاتهامهم بالتخابر، إضافة إلى آخر استعدادات أخبار منتخب مصر لمباراة السعودية غدا فى كأس العالم.

1
 

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا

 

2
 

النائب العام يطالب الإنتربول الدولى بضبط 3 إرهابيين بتنظيم داعش ليبيا لاتهامهم بالتخابر لخطف مصريين

 

3
 

أسوة بالمدنيين.. زيادة المعاشات العسكرية 15 % اعتبارا من أول يوليو

 

4
 

امتحانات الثانوية العامة..78.5% نسبة النجاح فى عينة الفيزياء.. 80.9% نجاح فى التاريخ

 

5
 

المصريون يودعون بالورود أسطورة حرب أكتوبر اللواء باقى زكى مهندس تدمير خط بارليف لمثواه الأخير

6
 

الداخلية السعودية: 120 ألف سيدة تقدمت للحصول على رخص قيادة السيارات

 

7
 

الشركة المصرية للأقمار الصناعية: انتهاء العمر الافتراضى لـ"نايل سات 102"

 

8
 

كوبر للمصريين بعد وداع كأس العالم 2018: حافظوا على هذا الجيل لأنه مستقبل مصر.. وأرفض التجديد

 

9
 

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

 

10

 

CNN تزعم اعتزال محمد صلاح دوليا.. ومدير المنتخب: غير صحيح

 


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الطوارئ

النائب العالم

الثانوية العامة

السيسي

عصام الحضرى

محمد صلاح

مباراة مصر والسعودية

جهاد جريشة

انجلترا وبنما




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