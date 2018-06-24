استئناف حركة النقل فى نفق المانش بعد عطل استمر ساعات

باريس (أ ف ب)

استؤنفت حركة النقل فى نفق المانش الذى يربط بين بريطانيا وفرنسا، بعد ظهر الأحد، بعد عطل كهربائى أدى إلى انقطاع كلّى للحركة بالاتجاهين لساعات عدة.

وقال متحدث باسم مجموعة "يوروتونيل" الشركة المشغلة لنفق المانش، لوكالة فرانس برس قبيل الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر الأحد (11,30 ت غ) إن "الخدمة استؤنفت، وقد دخلت أولى قطارات يوروستار فى النفق".

وشهدت حركة المسافرين والشحن شللاً بالاتجاهين خلال فترة قبل الظهر استمر ساعات عدة.

وكانت شركة "يوروتونيل" أوضحت فى وقت سابق أن "عطلا كهربائيا طرأ على المحطة من الجانب الفرنسي، لذلك علقنا الخدمة من الجهة الفرنسية، وعندما نعلّق (الخدمة) من جهة واحدة، يجب حتما تعليقها من الجهة الأخرى. لقد مضى قرابة الساعتين على ذلك".

وأكدت هذه المعلومات شركة "يوروستار" لسكك الحديد العابرة لنفق المانش (متفرعة من الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية "اس ان سى اف").

ولم يعلق أى قطار يقلّ مسافرين فى النفق، حسب المسؤولين.

وأشارت شركة "يوروتونيل" إلى أن هذا النوع من الأعطال وبهذا الحجم "نادر للغاية".

وفى أكتوبر 2016، تعطلت حركة النقل فى نفق المانش خمس ساعات بسبب مشكلة تغذية كهربائية لكن قبل ذلك لم يحصل أى عطل من هذا القبيل منذ سنوات عديدة.

وأفاد المصدران ان قطارين ينطلقان كل ساعتين الاحد من جهتى النفق.