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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و788 مليون جنيه قيمة التداول

الأحد، 24 يونيو 2018 03:02 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و788 مليون جنيه قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 185 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 914.923 مليار جنيه.
 
 
 
وبلغ حجم التداول 182 مليون ورقة مالية بقيمة 788 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.83% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29.16%، والعرب على 5.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.14%.
 
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 17.7 مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.3 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 27.9 مليون جنيه على التوالى.
 
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 16395 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16635 نقطة.
 
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 812 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 472 نقطة.
 
 
 
وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

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